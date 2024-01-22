الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 7 بينهم فتاة بتهمة السرقة في القاهرة

متهم
متهم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 7 لصوص بينهم فتاة لقيامهم بأعمال سرقات بمناطق متفرقة. 

البداية عندما تم ضبط (شخصين وفتاة) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (سيارة- هاتف محمول) من تاجر أدوات تجميل بدائرة قسم شرطة المعادي وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بقيام المُبلغ بالنصب على أحدهم والاستيلاء منه على مبلغ مالي ولم يقم برده، وأرشدوا عن المسروقات.

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) وبحوزته (بندقية خرطوش وعدة طلقات - 6 هواتف محمولة- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية، ملك شقيقه") لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة متعلقات المواطنين باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، وارتكابه عدد 5 وقائع سرقة.

 

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ونجحت أجهزة الأمن في ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عين شمس حال شروعهما في سرقة سيارة بدائرة القسم.. وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتين).. وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وقيامهما بارتكاب 3 وقائع سرقة، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها، وأضافا بتصريف بطاريات وجنوط السيارات لدى عميلهما (مالك محل خردة- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطه وبحوزته 2 جنط سيارة، وأيد ما سبق.

وتمكن رجال المباحث من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" وارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة أعمال سرقات فتاة 7 لصوص سرقة

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