الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 5 لصوص سرقوا صاحب مطعم وطباخ فى الإسكندرية

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

قررت نيابة سيدي جابر، حبس 5 لصوص سرقوا 550 ألف جنيه من صاحب مطعم وطباخ بسيدي جابر، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من (مالك مطعم، وطباخ بذات المطعم) بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم للتقابل مع أحد الأشخاص لتغيير عملات محلية بأخرى أجنبية بوساطة الـمُبلغ الثانى، قام ذلك الشخص بخطف حقيبة منهما بداخلها (550 ألف جنيه)، واستقل سيارة "ميكروباص" (لم يتمكنا من التقاط أرقامها) رفقة 3 أشخاص آخرين ولاذوا بالهرب.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم ارتباطه بعلاقة عمل سابقة بالمُبلغ الثاني، ولدى قيامه بطلب استبدال عملات نقد مصرية بأخرى أجنبية لصالح المُبلغ الأول،  فاختمر فـى ذهنه الاستيلاء على المبلغ المشار إليه واستعان بباقى المتهمين لارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك.

وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه - 4 هواتف محمولة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية كما أمكن ضبط السيارة المستخدمة فـى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية،  وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة سيدي جابر حبس 5 لصوص صاحب مطعم طباخ بسيدي جابر أمن الأسكندرية عملات محلية ميكروباص

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