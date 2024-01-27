برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى "الترم الأول" 2024 برقم الجلوس، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

الاستعلام من خلال بوابة الثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موقع "بوابة نتائج الثانوية العامة " للاستعلام عن نتائج صفوف الثانوى "ثانوية عامة" جميع الصفوف.

ويمكن للتلاميذ وأولياء الأمور الدخول إلى موقع "بوابة نتائج الثانوية العامة" من خلال الضغط على هذا الرابط https://g12.emis.gov.eg/

ومن خلال هذا الرابط يمكن الدخول إلى الموقع سالف الذكر والأستعلام عن النتيجة فور ظهورها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت من خلال منشور لها على موقعها الإلكترونى تشير من خلاله إلى ظهور نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى "ترم أول" 2024 فور أنتهاء لجان التصحيح من أعمالها في مختلف الإدارات التعليمية، على أن يتم الكشف عن النتائج خلال الأسبوع المقبل عقب اعتماد النتائج من قبل الوزارة والمحافظين.

رابط نتيجة اولى ثانوي 2024

خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

الخطوة الأولى :

تسجيل الدخول موقع وزارة التربية والتعليم المصرية https://www.natiga-4dk.net/

أو بوابة نتائج الثانوية العامة من خلال الضغط على هذا الرابط https://g12.emis.gov.eg/

الخطوة الثانية:

تحديد نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

الخطوة الثالثة:

اختيار الفصل الدراسي الأول 2024

الخطوة الرابعة:

كتابة رقم الجلوس والاسم ثلاثى للطالب

الخطوة الخامسة والأخيرة:

الضغط على عرض النتيجة

توزيع درجات نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المجموع الكلى للصف الأول الثانوى بـ 280 درجة، مقسمين على الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل ترم كالتالى:

مادة اللغة العربية من 50 درجة

مادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة

مادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة

مادة الرياضيات من 40 درجة

مادة الكيمياء من 20 درجة

مادة الفيزياء من 20 درجة

مادة الأحياء من 20 درجة

مادة التاريخ من 20 درجة

مادة الجغرافيا من 20 درجة

مادة الفلسفة من 20 درجة