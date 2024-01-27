السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

امتحانات
امتحانات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 تعتبر من أهم المراحل التعليمية في حياة طلاب الشهادة الاعدادية، حيث تُعلن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 عادة في فترة محددة بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، وتتوفر للطلاب وأولياء الأمور للتعرف على تقييمهم العام في المواد المختلفة.

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024

 

تتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يتم نشر نتيجة الاعدادية 2024 على موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي لكل محافظة على الإنترنت ويمكن الوصول إليها عبر رقم الجلوس الذي يتم تسليمه للطلاب قبل الامتحانات.

 

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024

 

  • تبدأ وزارة التربية والتعليم في تصحيح أوراق الامتحانات بعد انتهاء الامتحانات مباشرة.
  • عادة ما تستغرق عملية التصحيح والمراجعة حوالي 2-3 أسابيع.
  • من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 أواخر الأسبوع المقبل ويستمر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لما قبل عودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 10 فبراير المقبل.
  • يمكن للطلاب معرفة نتائجهم إما عبر الإنترنت على موقع الوزارة أو من خلال مدارسهم.
  • يجب على الطلاب حفظ رقم الجلوس للدخول لمعرفة النتيجة عبر الإنترنت.

 

رابط نتيجة الصف الثالث الاعداداي محافظة القاهرة 2024 

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة القاهرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي eduserv.cairo.gov.eg 

 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024

 

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2024 

يوفر موقع مديرية التربية والتعليم الجيزة رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة فور الاعلان رسميا عن ظهورها من قبل محافظة الجيزة واعلان نسب النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 www.gizaedu.net. 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

 

رابط مديرية التربية والتعليم الاسكندرية 2024 

للحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسكندرية 2024، يتم الدخول الي موقع مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية https://alex-edu.com

 

اقرأ ايضا

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2024.. آخر أخبار النتائج

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024.. الفصل الدراسى الأول

بـ 3 طرق عبر بوابة التعليم الأساسي.. الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل بالرقم القومي

درجات تالتة إعدادي 2024.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024

تعتبر النتائج مصدر فخر وسعادة للطلاب الناجحين وأسرهم، وتوفر لهم فرصة للتقدم إلى الصف الاول الثانوي، الذي يعد الخطوة التالية في مسيرتهم التعليمية.

 

من الجيد أن تتابع موقع وزارة التربية والتعليم المصرية وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث المستجدات حول إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في مصر. 

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 موقع وزاره التربيه والتعليم موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم نتيجة الشهادة الأعدادية محافظة الإسكندرية نتيجة الصف الثالت الاعدادي برقم الجلوس نتيجة الإعدادية برقم الجلوس رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس نتيجة اعدادية القاهرة نتيجة اعدادية الجيزة

الأكثر قراءة

شرفتونا يا أبطال.. يد مصر تنتزع بطولة إفريقيا من الجزائر وتتأهل لأولمبياد باريس

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

عاجل.. جلسة بين عبدالله السعيد وحسين لبيب لحسم انتقاله إلى الزمالك

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟