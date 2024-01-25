توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024.. الفصل الدراسى الأول

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024.. زادت معدلات بحث آلاف الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الماضية، عن توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024، وذلك مع بداية أداء الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسى، وفى انتظار إعلان مديريات التربية والتعليم ومنها مديرتى القاهرة والجيزة، وأيضا عدد من المحافظات طبقا للقواعد المحددة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024

إضافة لذلك، أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد إرتفاع معدلات البحث و الاستعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعى وشبكة الانترنت و جروبات الطلبة، عن توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024، وذلك تيسيراً على آلاف الطلبة والطالبات وحثهم على التحصيل الدراس فى المرحلة الإعدادية و الإنتقال إلى المدارس الثانوية.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

كذلك، اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى، أن إجمالى درجات الامتحانات تبلغ 280 درجة بينما درجة النجاح من 140 درجة لكل فصل دراسى فى المرحلة الإعدادية بمختلف مدارس مصر.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

كما تستعرض " الدستور"، فى التقرير الحالى، توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024 ، وذلك للترم الأول فى العام الدراسى الحالى، والتى جاءت كالتالى:

1_ اللغة العربية 40 درجة.

2_ اللغة الأجنبية الأولى " الإنجليزية" 30 درجة.

3_ مادة الرياضيات 30 درجة.

4_ الدراسات الإجتماعية بمجموع درجات 20 درجة فقط.

5_ العلوم بمجموع درجات 20 درجة.

كما يبلغ المجموع الكلى طبقا توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024 ، 140 درجة لكل فصل دراسى.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024

فى السياق، اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي والتى تبلغ 40 درجة، والتى جاءت كالآتي:

1_ سؤال التعبير فى إمتحان اللغة العربية 7 درجات.

2_ درجات سؤال القراءة والقصة 9 درجات.

3_ سؤال الشعر والنثر ضمن النصوص 10 درجات.

4_ سؤال النحو بمقدار 10 درجات.

5_ سؤال الخد 2 درجة.

فى النهاية، أكدت وزارة التربية والتعليم، إنتهاء كافة الإختبارات الخاصة بنصف العام الدراسى و التيرم الأول 2024 لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بمختلف مدارس محافظات مصر، والتى يتم اعتمادها من المحافظين عقب إنتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتحديد المجموع الكلى لكل طالب، وقبيل بدء إجازة منتصف العام الدراسى فبراير المقبل.