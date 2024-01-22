توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024، ارتفعت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات البحثية، عبر محركات البحث جوجل، بالتزامن مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 في محافظتي القاهرة والجيزة، وعدد من محافظات جمهورية مصر العربية.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

يقدم "الدستور" خدمة للطلبة والطالبات، بالشهادة الاعدادية، عن توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024، ضمن الخدمات نقدمها للطلاب والطالبات والمعلمين وأولياء الأمور وجميع الاطراف بالمنظومة التعليمية في مصر.

المجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي 2024

يبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة

اللغة الإنجليزية 30 درجة

الدراسات الاجتماعية 20 درجة

الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة

والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2024

ووفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم، جاء توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2024 والمجموع الكلي والتعبير والقراءة، كالتالي:

40 درجة، المجموع الكلي لامتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي

7 درجات، سؤال التعبير "الوظيفي والإبداعي" بامتحان العربي

9 درجات، سؤال القراءة "القصة والقراءة المتعددة".

10 درجات سؤال النصوص "النثر والشعر"

10 درجات سؤال النحو

درجتين سؤال الخط

درجتين، سؤال الإملاء

وستنتهي اختبارات نصف العام الدراسي الحالي 2023/2024، لطلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية"، على مستوى الجمهورية، وفق لجداول الامتحانات التي اعتمدها المحافظين كلا في محافظته، على ان تنتهي نهاية الأسبوع الجاري، لتبدا أجازة منتصف العام الدراسي الحالي بداية الأسبوع المقبل لجميع الطلبة والطالبات