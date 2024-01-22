الإثنين 22 يناير 2024
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مصر

"حجازي" يشدد على مواصلة اتخاذ الاجراءات المتعلقة بمكافحة الغش بكافة صوره

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى من الحدث

 

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا اليوم، عقب انتهاء موعد الامتحانات مع مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وحسن سير العام الدراسى.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة والأستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

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وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحاضرين، مثمنا جهود القائمين على العملية التعليمية في المحافظة فى ضبط وانتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وإدارة عملية الامتحانات بنجاح وحوكمة، والالتزام بكافة الضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للارتقاء وتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

 

وأكد الوزير على كافة الإجراءات المتبعة لضمان ضبط سير امتحانات الشهادة الإعدادية، ومن بينها الاجراءات المتعلقة بنقل ورق الامتحانات من المديريات إلى اللجان الامتحانية، كما شدد على مواصلة اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بمكافحة الغش بكافة صوره.

 

وفي إطار متابعة العملية التعليمية بالمحافظة، استعرض الدكتور رضا حجازي الآليات المنظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، حيث أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسي.

 

وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في هذه المجموعات وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وإعداد الدعاية والإعلان اللازمة لها.

 

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ومن جانبه، ثمن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم جهود مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية وأدائهم المتميز فى العملية التعليمية.

 

وأضاف المحافظ أن المحافظة تبذل كافة الجهود لتطوير العملية التعليمية، كما أشار إلى الدور التشاركي بين المحافظة والوزارة حول النهوض بمستوى العملية التعليمية.

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