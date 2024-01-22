رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، بتلك الكلمات البحثية، ارتفعت معدلات البحث على محركات البحث جوجل، تزامنا مع استمرار فتح باب التسجيل الإلكتروني من وزارة التربية والتعليم، لطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، من أجل لدخول اختبارات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي 2023/2024.

آخر ميعاد لتقديم استمارة الثانوية العامة 2024

عبر موقعها الإلكتروني وبوابة مركز المعلومات، اتاحت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، حتي يستمر مفتوح أما الطلبة والطالبات، للتسجيل حتى يوم 22 فبراير المقبل، لجميع الطلبة والطالبات.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024

من خلال الرابط التالي هنا يمكن للطلبة والطالبات الراغبين فى تسجيل الاستمارة الإلكترونية، الدخول عبر رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024، الذي اتاحته وزارة التربية والتعليم.

مصاريف استمارة الثانوية العامة 2024

قيمة رسوم الحصول على استمارة الثانوية العامة 2024، 210 جنيها ، التي اقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجاءت كالتالي:

مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات+ 10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024

ولتسجيل استمارة الثانوية العامة، يمكن للطالب الدخول من خلال الرابط التالي: هنا.

الدخول على أيقونة تسجيل الدخول، ثم إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365»، ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

طباعة استمارة الثانوية العامة pdf

ولطباعة الاستمارة يجب اتباع الخطوات التالية:

كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني، ستظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدونًا بها بياناته الأساسي، ثم أدخال البيانات المطلوبة، ثم ارفع المستندات المطلوبة، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها والأوراق المرفوعة.، واخيرا اضغط على حفظ بصيغة pdf لطباعتها وتقديمها في المدرسة مع المستندات المطلوبة.

طلبات استمارة الثانوية العامة 2024

وفيما يخص الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة لعام 2024، جاءت كالتالي:

شهادة ميلاد أصلية مع نسخة منه، تصوير نسخة من بطاقة الهوية الشخصية للطالب وولي الأمر، طباعة 4 صور شخصية بحجم 4×6 ووضع الاسم عليها، إيصال سداد رسوم الامتحان والمصروفات من مكتب البريد، بالإضافة إلى دمغة بقيمة عشرة جنيهات، وصورتان من الإيصال، رسوم تأمين التابلت ودمغة بقيمة عشرة جنيهات .

وطالبت الوزارة، طلاب الثانوية العامة الباقيين لإعادة الامتحان، بضرورة دفع حوالة بريدية بقيمة 20 جنيه إلى حساب الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة، ويجب وضع كل هذه الوثائق في ملف احضارها إلى المدرسة.