تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ارتفعت معدلات البحث على محركات البحث جوجل، بتلك الكلمات البحثية، تزامنًا مع فتح وزارة التربية والتعليم، التسجيل لطلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام، لدخول امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الحالي 2023/2024.

اخر ميعاد لتقديم استمارة الثانوية العامة 2024

واتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقعها الالكتروني الرسمي، وذلك عقب إعلان الوزارة إتاحة الاستمارة عبر موقعها الإلكتروني وبوابة مركز المعلومات، ويستمر التسجيل للاستمارة حتى يوم 22 فبراير المقبل، لجميع الطلبة والطالبات.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024، الذي اتاحته وزارة التربية والتعليم، خلال الرابط التالي

https://moe-register.emis.gov.eg/

مصاريف استمارة الثانوية العامة 2024

قيمة رسوم الحصول على استمارة الثانوية العامة 2024، 210 جنيهات، مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات+ 10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024

وننشر فى التقرير التالي، خدمة للطلبة والطالبات، عن الخطوات اللازمة للتسجيل الصحيح لتسجيل استمارة الثانوية العامة، حيث يمكن للطالب الدخول لتسجيل الاستمارة من خلال الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/، اختيار أيقونة تسجيل الدخول، ثم إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365».، ثم -اضغط على تسجيل الدخول.

طباعة استمارة الثانوية العامة pdf

-ويجب على الطلاب، كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.، ستظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدونًا بها بياناته الأساسي، ثم أدخال البيانات المطلوبة.، وارفع المستندات المطلوبة، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها والأوراق المرفوعة.، واخيرا اضغط على حفظ بصيغة pdf لطباعتها وتقديمها في المدرسة مع المستندات المطلوبة.

طلبات استمارة الثانوية العامة 2024

وعن الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة لعام 2024، يجب تصوير نسخة من بطاقة الهوية الشخصية للطالب وولي الأمر، وشهادة ميلاد أصلية مع نسخة منه، - إيصال سداد رسوم الامتحان والمصروفات من مكتب البريد، بالإضافة إلى دمغة بقيمة عشرة جنيهات، و صورتان من الإيصال، رسوم تأمين التابلت ودمغة بقيمة عشرة جنيهات، يجب طباعة 4 صور شخصية بحجم 4×6 ووضع الاسم عليها، يجب على الطالب المتبقي لإعادة الامتحان دفع حوالة بريدية بقيمة 20 جنيه إلى حساب الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة، ويجب وضع كل هذه الوثائق في ملف احضارها إلى المدرسة.

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