الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط استمارة الثانوية العامة 2024.. والأوراق المطلوبة للتسجيل

طلاب
طلاب

تزايد البحث عن رابط استمارة الثانوية العامة 2024 وذلك مع قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسجيل بيانات طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبتين العلمية والأدبية حيث تعد الاستمارة هى المؤهلة لدخول الامتحانات هذا العام 2023-2024 وفقا للمخطط الزمني المعتمد رسميا.

رابط استمارة الثانوية العامة 2024

يمكن استخدام رابط استمارة الثانوية العامة 2024  من خلال هذا الرابط https://moe-register.emis.gov.eg/ لتسجيل بيانات الطالب كاملة وبيانات المدرسة المقيد بها والشعبة الدراسية التي يدرس بها (علمي، أدبي) وكافة المواد التي اختارها وفقا لشعبته الدراسية ومحافظة إقامته والإدارة التعلمية وغير ذلك من المعلومات التي يصدر بناء عليها رقم جلوس للطالب واختيار لجنته في الامتحانات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة مراجعة كافة البيانات التي أدخلها الطالب وإجراء أي تعديل عليها قبل حفظها حيث يتطلب أى تعديل عقب الحفظ الذهاب إلى المدرسة المقيد بها الطالب وتقديم طلب تصحيح أو تعديل معلومات الأمر الذي يستغرق وقت طويل.

بدأ العد التنازلي.. آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفترة من يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وحتى يوم 22 فبراير المقبل لتسجيل بيانات طلاب الصف الثالث الثانوي بياناتهم في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات هذا العام وإجراء أى تعديل عليها قبل حفظها وطباعتها من خلال بوابة مركز المعلومات بالوزارة فيما خصصت الفترة من يوم 22 وحتى يوم 28 فبراير لتسليم الاستمارة المطبوعة للمدرسة المقيد بها الطالب.

وأكدت الوزارة على الطلاب ضرورة استخدام الرقم الساخن عبر الرقم 19368 في حالة وجود أى صعوبات أو عقبات تحويل دون حفظ البيانات الشخصية للطلاب في الاستمارة المؤهلة لدخول الامتحانات حيث خصصت الوزارة فريق دعم كامل لمساعدة الطلاب وأولياء أمورهم.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والرسوم المطلوبة

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تتلخص الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 فيما يلي:-

  • صورة من البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب.
  • أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.
  • إيصال مصروفات من الهيئة القومية للبريد.
  • إيصال رسوم الامتحانات من الهيئة القومية للبريد.
  • سوم تأمين التابلت ودمغة عشر جنيهات.
  • عدد 4 صور شخصية 4*6 مطبوع عليها الاسم.
  • الطالب الباقي للإعادة يسدد حولة بريدية قدريها 20 جنيه لحساب الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة.
  • ملف بلاستيك.

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رسوم استمارة الثانوية العامة 2024

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