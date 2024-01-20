السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

طلاب
طلاب

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك عقب إعلان الوزارة إتاحة الاستمارة عبر موقعها الإلكتروني وبوابة مركز المعلومات، الأحد الماضي، ويستمر التسجيل حتى يوم 22 فبراير المقبل.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024، وذلك من خلال الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/، كما حددت الوزارة قيمة رسوم الحصول على استمارة الثانوية العامة 2024، لتكون 210 جنيهات، مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات+ 10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024

كما أوضحت الخطوات اللازمة للتسجيل الصحيح لتسجيل استمارة الثانوية العامة وهي كالتالي:

يمكن للطالب الدخول لتسجيل الاستمارة من خلال الرابط التالي

https://moe-register.emis.gov.eg/

- اختيار أيقونة تسجيل الدخول.

- إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365».

-اضغط على تسجيل الدخول.

- كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدونًا بها بياناته الأساسية.

- أدخل البيانات المطلوبة.
- ارفع المستندات المطلوبة، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها والأوراق المرفوعة.
اضغط على حفظ بصيغة pdf لطباعتها وتقديمها في المدرسة مع المستندات المطلوبة.

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رابط استمارة الثانوية العامة 2024.. وأخر موعد للتسجيل

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آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والرسوم المطلوبة

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عبر موقع وزارة التربية والتعليم.. طريقة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة لعام 2024

1- نسخة من بطاقة الهوية الشخصية للطالب وولي الأمر.

2- شهادة ميلاد أصلية مع نسخة منها.

3- إيصال سداد رسوم الامتحان والمصروفات من مكتب البريد، بالإضافة إلى دمغة بقيمة عشرة جنيهات، وصورتان من الإيصال.

4- رسوم تأمين التابلت ودمغة بقيمة عشرة جنيهات.

5- يجب طباعة 4 صور شخصية بحجم 4×6 ووضع الاسم عليها.

6- يجب على الطالب المتبقي لإعادة الامتحان دفع حوالة بريدية بقيمة 20 جنيه إلى حساب الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة، ويجب وضع كل هذه الوثائق في ملف احضارها إلى المدرسة.

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رابط استمارة الثانوية العامة 2024.. وأخر موعد للتسجيل

طلاب الثانوية العامة رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 مركز المعلومات موقع وزاره التربيه والتعليم رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة

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