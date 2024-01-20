حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ١٣ يناير وحتى ١٩ يناير وكان على النحو الآتي:



1) شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الدورة الثانية للاجتماع التشاوري للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة حول "آفاق الابتكار في الإيسيسكو"، والذي عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"؛ بهدف تعزيز انخراط الدول الأعضاء بالمنظمة ورسم السياسات المُستقبلية، وأشار الوزير إلى أنه يوجد انخراط بين الجامعات في الدول الأعضاء بالإيسيسكو حيث يوجد 420 جامعة حاليًا في تعاون مع المنظمة ويشاركون في أنشطتها، لافتًا إلى أن الدول الأعضاء تعمل على وصول عدد الجامعات إلى 1000 جامعة خلال عام 2025.



2) شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الدورة الـ (44) للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، وأشار الوزير إلى أن منظمة الإيسيسكو تشهد تطورًا كبيرًا من عام لآخر على مستوى برامجها وأنشطتها، مؤكدًا على دعم المنظمة لقيمة أهمية العمل التشاركي، فضلًا عن توحيد التوجهات والجهود للعمل الإسلامي المُشترك.

3) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إيفون باومان سفيرة سويسرا لمصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وسويسرا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال اللقاء، تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها إمكانية التعاون في مجال التدريب والتعليم المهني، بما يسهم في تأهيل الشباب المصري لسوق العمل، وإمكانية التعاون في مجال التبادل الطلابي والأكاديمي، بما يُسهم في تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والجامعات السويسرية، فضلًا عن توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب المصريين.



4) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تخرج دفعة 2023 من الحاصلين على الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وأشار د. أيمن عاشور إلى أن الأكاديمية تعُد صرحًا علميًا متميزًا منذ إنشائها، وساهمت في تخريج العديد من الخريجين من مختلف الجنسيات العربية في العديد من القطاعات التجارية، والمالية، والاقتصادية، لافتًا إلى أن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي يعُد أساس نهضة عالمنا العربي، من خلال تطوير مؤسسات التعليم العالي، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي.



5) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد أحمد علي بري سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات البحثية والأكاديمية بين البلدين، وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وجيبوتي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور أيمن عاشور المُبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية EGYAID للطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أنها خُطوة مهمة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتسعى المنظومة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية على الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية متميزة لهم.



6) استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كاسونجا موسينجا، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بجمهورية مصر العربية؛ لبحث أطر التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك تبادل الزيارات بين المسئولين والأكاديميين من البلدين، والتعاون في مجال تدريب القدرات البشرية في مجال البحث العلمي والتطوير.

7) أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجهود التي تبذلها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إنتاج المسلسلات الدينية والتاريخية والعلمية، بالتعاون مع عدد من الجهات، من بينها الأزهر الشريف، والرابطة العالمية لخريجي الأزهر، مشيرًا إلى أهمية هذه الأعمال الفنية في تعزيز القيم الدينية السمحة، ونشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا والإبداع، حيث قامت الأكاديمية بالتعاون مع الأزهر الشريف بإنتاج مشترك لمسلسل "نور والكوكب السعيد" بالتعاون مع مجلة نور، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.



8) أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم للموسم الخامس من " رالي السيارات الكهربائية 2024" EVER Egypt""، اعتبارًا من اليوم 17 يناير الجاري، وحتى 31 يناير 2024 بالنسبة للجامعات والمعاهد المصرية، وحتى يوم 15 فبراير 2024 للجامعات الإقليمية والدولية، على أن تقام الفعاليات النهائية للمسابقة في شهر يوليو 2024، وذلك بإشراف كلية الهندسة ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.



9) أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية زيادة التعاون وتقديم الدعم للأشقاء من الدول الإفريقية، وتبادل الخبرات والاهتمام بتطوير المراكز والمعامل والحصول على الشهادات المُعتمدة، وفي هذا الإطار، حصل مركز تميز الاتحاد الإفريقي بجامعة السويس على الاعتماد كمركز تدريب مُعتمد للاتحاد الإفريقي.

10) أعلنت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية عن إصدار أول مجلة علمية لنشر الأبحاث المعملية والمرجعية للمدينة بعنوان: "الآفاق المستقبلية للتكنولوجيا الحيوية الطبية والصيدلانية والبيئية" بالتعاون مع بنك المعرفة المصري وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



11) أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن جني مصر لثمار دعم علمائها، والبدء في خطوات إنتاج دواءين مصريين جديدين، مؤكدًا أهمية توظيف مُخرجات البحث العلمي لدعم الاقتصاد الوطني تحت شعار "صنع في مصر".

