الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"التعليم العالي" الفلسطينية تدين تفجير الاحتلال لجامعة الإسراء في غزة

غزة
غزة

أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية، اليوم الجمعة، تفجير الاحتلال الإسرائيلي لجامعة الإسراء في قطاع غزة.

وقالت التعليم العالي الفلسطينية في بيانٍ لها، اليوم، إن ذلك يأتي استمرارًا للمشهد التدميري الذي يستهدف مؤسسات التعليم العالي، بحيث استهدف الاحتلال في وقتٍ سابق عددًا كبيرًا من مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة ودمرها بشكل كلي أو جزئي، ضمن الحرب الإجرامية التي يشنها بحق الشعب الفلسطيني.

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وأكدت التعليم العالي الفلسطينية، أن هذا التدمير هو مخالفة وانتهاك واضح لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تضمن حماية المؤسسات التعليمية وتصون حرمتها.

وشددت التعليم العالي على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية مسؤولياتها للجم هذا الاحتلال الذي يستهدف الشعب الفلسطيني عمومًا وينتهج سياسة تدمير المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن مؤسسات التعليم العالي في القطاع ستنهض من جديد وستواصل رسالتها السامية رغم عدوان الاحتلال وإجرامه.

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استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الخامس بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، وسط استمرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم السابع على التوالي.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان، مساء الخميس، إن نحو 172 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 326 آخرون خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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