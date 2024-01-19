رئيس بلدية مستوطنة كريات شمونة السابق يدعو لاحتلال جنوب لبنان

دعا بروسبر أزران، رئيس بلدية مستوطنة كريات شمونة السابق، اليوم الجمعة، إلى احتلال جنوب لبنان بزعم أنه إذا لم يحدث ذلك فلن يكون هناك حق في الوجود للمستوطنين شمال إسرائيل.

وقال "أزران": "في حال عدم احتلال الجنوب اللبناني فلن يكون هناك حياة للمستوطنين في الشمال الإسرائيلي"، داعيا إلى احتلال منطقة الجنوب اللبناني، وإبعاد قوات "حزب الله" عن تلك المنطقة، وفقا لما نقله موقع "والا"، صباح اليوم الجمعة.

وأشار المسئول الإسرائيلي السابق إلى أن ربع سكان مستوطنة كريات شمونة لن يعودوا إلى المستوطنة، لأنهم وجدوا أن حياتهم ستكون بأمان بعيدا عن تلك المستوطنة، حيث يتواجدون حاليا وسط إسرائيل، موضحًا أن احتلال الجنوب اللبناني يعني استمرار وجود دولة إسرائيل في الشرق الأوسط، حسب قوله.

وأضاف "أزران" أنه تم إجلاء المستوطنين من بلدات الشمال الإسرائيلي بعد مرور أسبوعين فقط على الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، والتي بدأت بطوفان الأقصى في أكتوبر الماضي.

أغلب مدن الشمال والوسط الإسرائيلية تتعرض لهجمات مستمرة

ولفت إلى أن أغلب مدن الشمال والوسط الإسرائيلية تتعرض لهجمات مستمرة، مثل حيفا وصفد ونهاريا، متسائلا: "هل سيتم إخلاء المستوطنين من هذه المدن أيضا؟".

وتوقع المسئول السابق استمرار أو تمديد عملية الإخلاء للمستوطنين شمالي إسرائيل حتى شهر يوليو المقبل، وليس حتى نهاية فبراير المقبل كما حددت الحكومة الإسرائيلية من قبل.

قصف إسرائيلى يستهدف جنوب لبنان

واستهدفت غارات للطيران الإسرائيلي بلدة راميا وجبل بلاط جنوبي لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما أعلنت فصائل فلسطينية عن استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة تاندوم شرق جباليا شمال قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، وكانت قد دوت صافرات الإنذار في موقع ناحل عوز بمستوطنات غلاف غزة.