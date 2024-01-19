الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تشيلي والمكسيك بإحالة الأوضاع في فلسطين للجنائية الدولية

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، بالقرار الشجاع لكل من تشيلي والمكسيك بإحالة الأوضاع في دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتأكيدهما على الحاجة الملحة إلى قيام المحكمة بولايتها في ردع الجرائم الخطيرة التي ترتكب في دولة فلسطين، بالإضافة الى التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي.

ولفتت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، اليوم، إلى أن هذه الإحالة القانونية لتشيلي والمكسيك تأتي بعد شهرين من إحالة جنوب إفريقيا ومعها كل من جيبوتي وبنغلاديش وجزر القمر وبوليفيا وفنزويلا، الوضع في دولة فلسطين إلى المحكمة بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها مسؤولون إسرائيليون.

إسرائيل قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 13 ألف فلسطيني منهم 5000 طفل

ونوهت الخارجية" الفلسطينية إلى أن إسرائيل قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 13 ألف فلسطيني، بما في ذلك أكثر من 5000 طفل، بينما عززت من استخدامها للتجويع كوسيلة من سبل الحرب.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن غياب الردع والمساءلة شجع المسؤولين الإسرائيليين على التصريح بشكل علني عن نيتهم تدمير وإبادة الشعب الفلسطيني.

الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بالوفاء بولايتها تجاه ضحايا الشعب الفلسطيني

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن موقفها المتسق مع تشيلي والمكسيك في تذكير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بواجباته في كشف الحقيقة، وضمان إجراء تحقيق فعّال وإنجازه في أسرع وقت ممكن، وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب أبشع الجرائم وتحميلهم المسؤولية الجنائية، وإصدار أوامر الاعتقال.

كما طالبت الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بولايتها تجاه ضحايا الشعب الفلسطيني، وأن تضمن العدالة له في مواجهة الجرائم التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون، دون خوف أو محاباة.

وسبق، أعلنت المكسيك وتشيلي، الخميس، أنهما أحالا وضع دولة فلسطين إلى المدعي العام إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم محتملة؛ حسما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.