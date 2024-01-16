الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: الرأى العام الغربى يشهد حالة تحول بعد انكشاف الوجه الحقيقى للاحتلال

حماس
حماس

قال المتحدث باسم حماس، الثلاثاء، إن أهم هدف لمعركة السابع من أكتوبر هو الحفاظ على القضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم حماس، أن الرأي العام الغربي يشهد حالة تحول حقيقية بعد أن كشفت المقاومة الوجه الحقيقي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وأكدت حماس، أن المقاومة تبلي بلاء حسنا وتزداد قوة كل يوم وهي قادرة على الاستمرار.

وتابع المتحدث باسم حماس "نملك من الإرادة ما يجعلنا نهزم الاحتلال ونحرر أراضينا والمعركة ما زالت مستمرة".

وأوضحت حماس أن أهم ما يريده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال جولته الأخيرة بالمنطقة هو ضمان عدم توسع النزاع ليستفرد بأهل غزة.

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وأكدت الناطق باسم حماس أن ما يحدث في اليمن أمر هام وهو يربك الإدارة الأمريكية.

"الأورومتوسطى": الاحتلال لم يكتف بتجويع الفلسطينيين بغزة بل قتلهم خلال حصولهم على مساعدات

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بتجويع الفلسطينيين في شمال غزة، بل قتل العشرات منهم خلال محاولتهم الحصول على مساعدات محدودة وصلت هناك.

وقال الأورومتوسطي، في بيان له اليوم: "وثقنا شهادات صادمة عن قتل جيش الاحتلال عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين خلال تجمعهم على شارع الرشيد غربي مدينة غزة لتلقي مساعدات إنسانية".

وأضاف الأورومتوسطي أن نحو 50 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب العشرات جراء استخدام جيش الاحتلال طائرات "كوادكابتر" لإطلاق النار تجاه فلسطينيين تجمعوا لاستلام كميات من الطحين عبر شاحنات تتبع الأمم المتحدة.

وحمل الأورومتوسطي وكالات الأمم المتحدة المسئولية عن عجزها عن ضمان آليات مناسبة لإيصال المساعدات للسكان.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل تستخدم التجويع أداة من أدوات الحرب والضغط السياسي ضد المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية.

حماس القضية الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي المقاومة وزير الخارجية الامريكي اليمن

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