الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الأورومتوسطي": الاحتلال لم يكتف بتجويع الفلسطينيين بغزة بل قتلهم خلال حصولهم على مساعدات

المرصد الأورومتوسطي
المرصد الأورومتوسطي

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بتجويع الفلسطينيين في شمال غزة، بل قتل العشرات منهم خلال محاولتهم الحصول على مساعدات محدودة وصلت هناك.

وقال الأورومتوسطي في بيان له اليوم "وثقنا شهادات صادمة عن قتل جيش الاحتلال عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين خلال تجمعهم على شارع الرشيد غربي مدينة غزة لتلقي مساعدات إنسانية".

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وأضاف الأورومتوسطي أن نحو 50 فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات جراء استخدام جيش الاحتلال طائرات "كوادكابتر" لإطلاق النار تجاه فلسطينيين تجمعوا لاستلام كميات من الطحين عبر شاحنات تتبع الأمم المتحدة.

وحمل الأورومتوسطي وكالات الأمم المتحدة المسؤولية عن عجزها عن ضمان آليات مناسبة لإيصال المساعدات للسكان.

وأشار المرصد إلي أن إسرائيل تستخدم التجويع أداة من أدوات الحرب والضغط السياسي ضد المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية.

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فى اليوم 102 من العدوان.. مئات الشهداء والجرحى فى الغارات الإسرائيلية على غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثاني بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فقد واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته خلال الساعات الماضية غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين، وسط استمرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم الرابع على التوالي.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من اكتوبر حتى مساء أمس الإثنين، 24100 شهيد و60834 جريحًا، حسب وزارة الصحة في القطاع.

الإحتلال الإسرائيلي غزة الامم المتحدة الأورومتوسطي جريمة الإبادة الجماعية

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