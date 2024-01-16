الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انتهاك للسيادة.. الرئيس العراقى يدين القصف الإيرانى على مدينة أربيل

الرئيس العراقي
الرئيس العراقي

أدان الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، القصف الإيراني على مدينة أربيل، مؤكدًا أنه انتهاك للسيادة العراقية.

وأكد الرئيس العراقي، في تغريدة له على منصة إكس، اليوم، أن حسم المسائل يكون عبر الحوار البناء المشترك لا من خلال الهجمات العسكرية التي تهدد استقرار العراق، بل وكل المنطقة التي تشهد توترات ينبغي العمل على حلها.

وكانت الحكومة العراقية أعربت، في وقت سابق من اليوم، عن إدانتها العدوان الإيراني على مدينة أربيل، كما قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، عن تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية واع.

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عاجل.. أمريكيون: لم يتم استهداف منشآت أمريكية بالصواريخ فى أربيل ولا خسائر

وفاة 4 مدنيين وإصابة 5 فى هجمات الحرس الثورى الإيرانى على أربيل

وأسفرت الهجمات التي شنها الحرس الثوري الإيراني في أربيل في الساعات الأخيرة، أمس الإثنين، عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصفه بالصواريخ الباليستية مقرًا تابعًا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.

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عاجل.. الحرس الثورى الإيرانى يتبنى هجوم أربيل بالعراق

وأفاد الحرس الثوري الإيراني، في بيان، اليوم الثلاثاء: "ردًا على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".

وأضاف: "كان هذا المقر مركزًا لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة خاصة في إيران".

وتابع الحرس الثوري الإيراني: "استهدفنا تجمعات في سوريا والعراق مسئولة عن الهجمات على أراضينا وعن التخطيط لهجوم كرمان".

وأعلنت إدارة مطار أربيل في إقليم كردستان العراق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها.

وفي وقت سابق، مساء الإثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل العراقية، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.

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