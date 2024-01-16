الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. أمريكيون: لم يتم استهداف منشآت أمريكية بالصواريخ فى أربيل ولا خسائر

صاروخ
صاروخ

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إنه لم يتم استهداف منشآت أمريكية بالصواريخ في أربيل، ولا خسائر أمريكية.

وأفاد مصدر أمني عراقي، بوقوع قصف صاروخي قرب القنصلية الأمريكية في أربيل.

وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية، العراقية، مساء اليوم الإثنين، إن "قصفًا صاروخيًا وقع، قبل قليل، ضمن مقتربات القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل".

وأضاف المصدر، "هناك أصوات غارات وإطلاق نار كثيف في أربيل"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

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