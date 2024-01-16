عاجل.. الحرس الثورى الإيرانى يتبنى هجوم أربيل بالعراق

تبنى الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، القصف على مدينة أربيل شمال العراق.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، الإثنين، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عالمية: إنه هاجم "مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران في أربيل بالعراق" في المدينة، وقال: إن القصف جاء ردًا على "الجرائم الأخيرة" التي ارتكبها أعداء إيران.

وأضاف البيان: "نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ البالستية، وتم تدمير الأهداف والتفاصيل ستعلن لاحقًا."

ونقل الإعلام الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري الإيراني القول إن "تنظيم داعش تعرض للاستهداف في "سوريا المحتلة" ردًا على الهجمات "الإرهابية" التي شنها التنظيم في الآونة الأخيرة بإيران".