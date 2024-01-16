رئيس الوزراء العراقى يُعلن تشكيل لجنة للتحقيق فى هجوم أربيل

أعربت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها العدوان والهجوم الإيراني على مدينة أربيل.

وقرر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم، تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة مطار أربيل في إقليم كردستان العراق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها.

مقتل وإصابة 9 أشخاص في الهجوم الإيراني على أربيل

وأسفرت الهجمات التي شنها الحرس الثوري الإيراني في أربيل، في الساعات الأخيرة أمس الإثنين، عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن قصفه بالصواريخ الباليستية مقرًا تابعًا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني، في بيان، اليوم الثلاثاء، بأنه "ردًا على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".

وأضاف: "كان هذا المقر مركزًا لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة خاصة في إيران".

وتابع الحرس الثوري الإيراني: "استهدفنا تجمعات في سوريا والعراق مسئولة عن الهجمات على أراضينا وعن التخطيط لهجوم كرمان".

وفي وقت سابق، مساء الإثنين، هزت انفجارات كبيرة مدينة أربيل العراقية، بينما دوت صفارات الإنذار في محيط القنصلية الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن "رويترز" عن مسئولين أمريكيين قولهم، بأنه لم يتم استهداف منشآت أمريكية بالصواريخ في أربيل، ولا خسائر أمريكية.