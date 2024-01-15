الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

100 يوم من الإبادة.. "الصحفيين الفلسطينيين": ارتقاء 112 صحفيا بينهم 14 زميلة

الشهداء الصحفيين
الشهداء الصحفيين

أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، إمعان جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة استهداف الصحفيين الفلسطينيين بغرض القتل، في محضر سعيه لقتل الحقيقة في سياق الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، مساء اليوم، أنه وفقًا لرصد لجنة الحريات التابعة للنقابة وفي اليوم الـ100 للعدوان على قطاع غزة وبارتقاء الزميل مصور قناة الغد العربي يزن زويدي، يصل عدد الشهداء إلى 112 شهيدًا من بينهم 14 من الزميلات.

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ولفتت الصحفيين الفلسطينيين إلى أنه وفي ظل حجم الهجمة المرعبة والشرسة على الحالة الصحفية الفلسطينية، فإن الصحفيين في قطاع غزة يعيشون ظروفًا غاية في التعقيد والصعوبة حد خطر الموت، ليس لهم فحسب بل وعائلاتهم التي قتل الاحتلال منها المئات.

وحذرت الصحفيين الفلسطينيين من محاولات الاحتلال وأذرعه تزييف وتكييف التهم وتلفيقها للصحفيين، باتهامات باطلة بغرض تبرير القتل والطعن مستقبلًا في أي ملاحقة قضائية دولية لمحاسبتهم على تلك الجرائم، مؤكدة الاستمرار في ملاحقة ساسة وضباط الاحتلال في المحافل المتاحة كافة، حتى لا يفلتوا من العقاب.

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وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن المكتب الاعلامي الحكومى بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء والمفقودين إلى 31 ألفًا في اليوم الـ100 من الحرب.

وقال عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، والمفوض السابق للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن الوضع القائم في قطاع غزة كارثي، مؤكدًا أن تأزيم الوضع الإنساني عملية منظمة مقصودة ومترافقة بعملية توحش من القتل والجرائم غير المسبوقة، التي طالت جميع مكونات المجتمع نساءً وأطفالًا ورجالًا وشيوخًا، مدن بأكملها تمت إبادتها ومسحها من السجلات، والأرقام تتحدث عن نفسها.

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