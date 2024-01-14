الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

100 يوم من الحرب .. الأونروا: الأزمة في غزة الأكثر تعقيدا وتحديا في العالم

غزة
غزة

وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا ، اليوم الأحد، الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي في مختلف أنحاء القطاع، والتي أدت إلى مقتل ما يقرب من 24 ألف فلسطيني، وتشريد ما يقرب من مليوني فلسطيني آخرون، بأنها واحدة من أسوأ الأزمات "الأكثر تعقيدا وتحديا" في العالم.


وقالت الأونروا في تغريدة لها ، يوم الأحد، بعد 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على غزة: "إن الدمار الهائل والنزوح والجوع والخسارة خلال المائة يوم الماضية تلطخ إنسانيتنا المشتركة".

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وكانت قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، أمس السبت، إن الأزمة في غزة تفاقمت بسبب استخدام الغذاء والماء والوقود كأدوات للحرب.

وأضافت الوكالة في بيان صحفي:" أطفال غزة يواجهون محنة مأساوية وجيل كامل منهم سيحتاج لسنوات للتعافي".

واعتبرت الأونروا ، أن الحرب الإسرائيلية في غزة  تلطخ إنسانيتنا المشتركة مع مرور مئة يوم على الحرب في القطاع المحاصر.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان "إن جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ100 الماضية تلطخ إنسانيتنا المشتركة".

 

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