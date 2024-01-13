الأونروا: أطفال غزة يواجهون محنة مأساوية ويحتاجون سنوات للتعافى

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، اليوم السبت، إن الأزمة في غزة تفاقمت بسبب استخدام الغذاء والماء والوقود كأدوات للحرب.

وأضافت الوكالة في بيان صحفي:" أطفال غزة يواجهون محنة مأساوية وجيل كامل منهم سيحتاج لسنوات للتعافي".

واعتبرت (الأونروا)، أن الحرب الإسرائيلية في غزة تلطخ إنسانيتنا المشتركة مع مرور مئة يوم على الحرب في القطاع المحاصر.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان "إن جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ100 الماضية تلطخ إنسانيتنا المشتركة".

وكانت قالت الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إيلز براندز كيريس، إن سلطات ‏الاحتلال الإسرائيلية "أجبرت 1.9 مليون نسمة من أهالي قطاع غزة على مغادرة ديارهم"، ‏موضحة أن 85% من السكان في عداد النازحين.‏

واتهمت خلال كلمة أمام جلسة مجلس الأمن، مساء الجمعة، حول الأوضاع بالشرق الأوسط، ‏سلطات الاحتلال بإصدار أوامر "التشريد الجماعي" للفلسطينيين بقطاع غزة في الثاني عشر من ‏أكتوبر واستشهد عشرات آلاف من الأسر وقطع أوصالها بالمخالفة لأحكام القانون الدولي.‏