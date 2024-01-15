العشائر الفلسطينية: الإدعاءات الإسرائيلية على مصر محاولة فاشلة للإفلات من المحاسبة الدولية

استنكرت الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، الإدعاءات الإسرائيلية الكاذبة بحق جمهورية مصر العربية والتي كشف عنها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية .

وقال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر، في بيان له مساء اليوم، وصل للدستور نسخة منه، إن محاولة إقحام مصر كطرف في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة هي إدعاءات كاذبة وعارية عن الصحة تماما، تحاول من خلالها حكومة الإرهاب الصهيونية التنصل من مسؤوليتها عن جرائمها في قطاع غزة.

وأكد أن إسرائيل كقوة احتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة وهى مسؤولة عن إمداده بكافة الخدمات الأساسية من مواد غذائية ومياه وكهرباء وغيرها من المستلزمات الضرورية والطبية، وأن إسرائيل مسؤولة بشكل مطلق على كافة المعابر الحدودية مع قطاع غزة وتتحكم بنوعية السلع والخدمات وعددٍ الشاحنات المسموح لها بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.

و اعتبر المصري أن موقف محامين الدفاع عن حكومة الاحتلال يظهر مدى الإفلاس والضعف في الموقف القانوني لمجرمي الحرب الصهاينة.

وأضاف المصري أن كل خطط الاحتلال ومحاولاته الخبيثة واضحة ومكشوفة ومفضوحة لأبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية.

المصري:موقف مصر واضح وثابت منذ بداية العدوان ونقدر عاليا موقف مصر في إفشال مخطط التهجير

وأردف المصري أن موقف مصر واضح وثابت منذ بداية العدوان وشعبنا الفلسطيني بكل أطيافه يقدر عاليًا موقف مصر في إفشال مخطط التهجير القسري الذي كان يسعى إليه الاحتلال من أجل إفراغ قطاع غزة.

واختتم المصري تصريحاته قائلا "ستبقى الشقيقة الكبرى مصر صمام أمان مشروعنا الوطني حتى انتزاع كافة حقوقنا المشروعة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧و تعويض وعودة اللاجئين وفقا للقرار الأممي ١٩٤".