المرصد الأورومتوسطي: 100 ألف فلسطيني في عداد القتلى والمفقودين

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أنه في اليوم الـ 100 لجريمة الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، أصبح هناك نحو 100 ألف فلسطيني باتوا في عداد القتلى والمفقودين والجرحى بما في ذلك أولئك المصابين بإعاقات طويلة الأمد.

وأضاف المرصد في بيان له اليوم، أن معدل ضحايا جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في القطاع يطال يوميا 1000 فلسطيني، في أكثر إحصائية دموية في تاريخ الحروب الحديث.

وأوضح المرصد أن 92% من الضحايا في غزة هم من المدنيين، بينهم 12 ألفا و345 طفلًا و6471 امرأة.

أبوعبيدة: طوفان الأقصي مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني

وفي وقت سابق من اليوم،أكد أبوعبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأحد، أن معركة طوفان الأقصى مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

وقال، في كلمة مصورة، إن طوفان الأقصي صرخة دوت لتحرر كل الأمم والشعوب المستعمرة وأعطت نموذجًا كيف للكف أن تناطح المخرز.

تابع أبوعبيدة: "أخرجنا عن الخدمة نحو 1000 آلية عسكرية صهيونية خلال 100 يوم من العدوان"، و“نحيي الأيدي الضاربة من المقاومة في لبنان والعراق واليمن”.

وتابع أبوعبيدة: "نذكر المتواطئين من قوى العالم الذي تحكمه شريعة الغاب قبل السابع من أكتوبر بالعدوان على أقصانا، وبلغت جرائم العدو وحكومته بالمطالبة بسحق شعبنا وتدمير مقدساته في الضفة والقدس والداخل وغزة، وبات قادة العدو يتلذذون بقتل أسرانا ويشددون الخناق على غزة لإرضاء غرائز جمهورهم".

وأوضح أبوعبيدة أن "تكنولوجيا الدبابات بأسلحتها الفتاكة ماذا تفعل أمام قوة إيمان مجاهد في موقعه منذ أشهر، متابعًا "شهادات رجال المقاومة في شمال ووسط وجنوب القطاع تؤكد مدى بطولتهم وإيمانهم في معركتهم وهم في المقابل يعودون بشهادات صادمة عن ضعف إيمان ودافعية الجندي الصهيوني والمرتزقة وكيف يجرون إلى القتال ويبكون ويفرون أمام المقاومة رغم كل العتاد والسلاح".