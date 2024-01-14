نصر الله: إسرائيل "فشلت" في غزة وستضطر للعودة إلى المفاوضات

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الاحد، إن إسرائيل "فشلت" في غزة وستضطر إلى العودة إلى المفاوضات، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.



وقال نصر الله في كلمة تلفزيونية يوم الأحد: "ماذا حقق العدو في 100 يوم غير القتل؟ لم يحقق أي نصر حقيقي أو ما يشبه النصر، لقد فشلت قوات الاحتلال في تحقيق أهدافها المعلنة ونصف المعلنة والضمنية".

وأضاف زعيم حزب الله: "إذا استمر هذا المسار، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو لبنان أو اليمن أو العراق، فلن يكون أمام حكومة العدو خيار آخر سوى القبول بشروط المقاومة في غزة، وبالتالي وضع حد للعدوان على غزة وإنهاء العدوان على غزة .



كما ندد بالضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على اليمن ردا على هجمات الحوثيين على السفن- والتي أعلن الحوثيون أنها تضامن مع الفلسطينيين في غزة وضد إسرائيل.

وقال نصر الله:“ ما فعله الأميركيون في البحر الأحمر سيضر بأمن الملاحة البحرية كافة”.