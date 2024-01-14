مقتل إسرائيليين بصواريخ "حزب الله".. والمقاومة الفلسطينية تقصف أسدود

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد إن إسرائيليًين قتلا بصواريخ أطلقها "حزب الله" من لبنان، على شمال إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي - في بيان - أنه ردا على ذلك شن ضربات مستهدفة ضد مركز قيادة عملياتي ومنشأة عسكرية أخرى تابعة لحزب الله في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مُستوطنات مسجاف عام وأفيفيم وييرون تعرضت للهجوم، حيث أصابت الصواريخ مناطق غير مأهولة بالسكان، بالإضافة إلى ذلك، واجهت مجتمعات زرعيت وشوميرا وكفار يوفال شمال إسرائيل هجمات من المزيد من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

وقصفت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، منطقة أسدود في جنوب إسرائيل بالصواريخ في اليوم المئة من العدوان الإسرائيلي على القطاع، فيما يبدو رسالة إلى جيش الاحتلال بأن المقاومة مازالت قادرة على ضرب المدن الإسرائيلية بالصواريخ.

ودوت صافرات الإنذار في منطقة "أسدود"، وأفادت تقارير إسرائيلية بأنه تم إطلاق 6 قذائف صاروخية، مشيرة إلى أنه تم اعتراض إحداها، فيما سقطت 5 في مناطق مفتوحة.

وقالت المقاومة الفلسطينية إن الرشقة الصاروخية على مدينة "أسدود" انطلقت من أماكن توجد بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.