الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. وفاة 4 مدنيين وإصابة 5 فى هجمات الحرس الثورى الإيرانى على أربيل

هجمات الحرس الثورى
هجمات الحرس الثورى الإيرانى على أربيل

أسفرت الهجمات التي شنها الحرس الثوري الإيراني في أربيل في الساعات الأخيرة أمس الإثنين عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، قصفه بالصواريخ الباليستية مقرًا تابعًا للموساد الإسرائيلي في إقليم كردستان العراق.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء: "ردًا على شرور الكيان الصهيوني الأخيرة باغتيال قادة الحرس الثوري وجبهة المقاومة، وبعد المتابعة الدقيقة والاستخباراتية على مقرات وتحركات هذا الكيان في المنطقة، قمنا باستهداف مقر تجسس للموساد الإسرائيلي بالصواريخ الباليستية في إقليم كردستان العراق وتدميره بشكل كامل".

وأضاف: "كان هذا المقر مركزًا لتطوير عمليات التجسس والتخطيط للأعمال الإرهابية في المنطقة وخاصة في إيران".

وتابع الحرس الثوري الإيراني: "استهدفنا تجمعات في سوريا والعراق مسؤولة عن الهجمات على أراضينا وعن التخطيط لهجوم كرمان". 

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