الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرغوثي: الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه المعلنة في بداية الحرب

غزة
غزة

قال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، اليوم الأحد، أن الاحتلال فشل في تحقيق أي من أهدافه المعلن عنها في بداية الحرب على قطاع غزة ، وإن النضال والكفاح مستمر في الضفة الغربية ولم يستطع الاحتلال إيقافه.

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وتابع البرغوثي“ إسرائيل تترنح بسبب ثلاث نقاط ضعف تعاني منها وهي عدم قدرتها على احتمال الخسائر البشرية التي تخسرها يوميا عدا عن الأزمة الاقتصادية، حيث أصبح الاقتصاد الإسرائيلي على حافة الانهيار، إضافة إلى الخسائر المعنوية التي تجسدت في محكمة العدل الدولية”.


وفي وقت سابق من اليوم، قال أبوعبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأحد، أن معركة طوفان الأقصى مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

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وقال، في كلمة مصورة، إن طوفان الأقصى صرخة دوت لتحرر كل الأمم والشعوب المستعمرة وأعطت نموذجا كيف للكف أن تناطح المخرز.
وتابع أبو عبيدة: "أخرجنا عن الخدمة نحو 1000 آلية عسكرية صهيونية خلال 100 يوم من العدوان".
وأشار أبو عبيدة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ضد الشعب الفلسطيني خلال 100 يوم جرائم يندى لها جبين الإنسانية.
وأعلنت كتائب القسام، مساء اليوم، أنها قصفت مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية من طراز وقادمة "M75"، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة.


12 ضابطا وجنديا إسرائيليا خلال معارك في قطاع غزة


وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 12 ضابطا وجنديا بمعارك قطاع غزة خلال 24 ساعة، حسبما أفادت“ القاهرة الإخبارية”.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 23 ألف شهيد، ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70 % منهم أطفال ونساء.

البرغوثي الاحتلال قطاع غزة الضفة الغربية إسرائيل الخسائر البشرية

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