عاجل.. أبو عبيدة: ما يعرضه العدو من إنجازات هو محل سخرية لأصغر طفل فلسطيني

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد: “نحيي الأيدي الضاربة من المقاومة في لبنان والعراق واليمن”.

وتابع أبو عبيدة في كلمة مصورة له: "نذكر المتواطئين من قوى العالم الذي تحكمه شريعة الغاب قبل السابع من أكتوبر بالعدوان على أقصانا، وبلغت جرائم العدو وحكومته بالمطالبة بسحق شعبنا وتدمير مقدساته في الضفة والقدس والداخل وغزة، وبات قادة العدو يتلذذون بقتل أسرانا ويشددون الخناق على غزة لإرضاء غرائز جمهورهم".

وأضاف أبو عبيدة: "صناعتنا هي صناعة الانسان المقاتل والمجاهد التي لاتقف قوة بالأرض أمام إرادته واصراره، ولم تكن لتحدث هذه المعركة لولا عطاء وصمود هذا الشعب الصامد والمعطاء".

وأوضح أبو عبيدة أن "تكنولوجيا الدبابات بأسلحتها الفتاكة ماذا تفعل أمام قوة إيمان مجاهد في موقعه منذ أشهر، متابعا "شهادات رجال المقاومة في شمال ووسط وجنوب القطاع تؤكد مدى بطولتهم وإيمانهم في معركتهم وهم في المقابل يعودون بشهادات صادمة عن ضعف ايمان ودافعية الجندي الصهيوني والمرتزقة وكيف يجرون إلى القتال ويبكون ويفرون أمام المقاومة رغم كل العتاد والسلاح".

وأكد أبو عبيدة أن ما يعرضه العدو هو محل سخرية لأصغر طفل فلسطيني، مشيرا إلي استهداف نحو 1000 آلية خلال 100 يوم، متابعا "أمام ما يمارسه الاحتلال منذ 100 يوم كبدناه أثمانا باهظة ستفوق كلفتها ما تكبده يوم السابع من أكتوبر".

مقتل 12 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا خلال معارك فى قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 12 ضابطًا وجنديًا بمعارك قطاع غزة خلال 24 ساعة، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل قبل قليل.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 23 ألف شهيد، ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.