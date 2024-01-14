الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. أبو عبيدة: ما يعرضه العدو من إنجازات هو محل سخرية لأصغر طفل فلسطيني

أبو عبيدة
أبو عبيدة

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الأحد: “نحيي الأيدي الضاربة من المقاومة في لبنان والعراق واليمن”.

وتابع أبو عبيدة في كلمة مصورة له: "نذكر المتواطئين من قوى العالم الذي تحكمه شريعة الغاب قبل السابع من أكتوبر بالعدوان على أقصانا، وبلغت جرائم العدو وحكومته بالمطالبة بسحق شعبنا وتدمير مقدساته في الضفة والقدس والداخل وغزة، وبات قادة العدو يتلذذون بقتل أسرانا ويشددون الخناق على غزة لإرضاء غرائز جمهورهم".

txt

كتائب القسام تقصف أسدود برشقة صاروخية

وأضاف أبو عبيدة: "صناعتنا هي صناعة الانسان المقاتل والمجاهد التي لاتقف قوة بالأرض أمام إرادته واصراره، ولم تكن لتحدث هذه المعركة لولا عطاء وصمود هذا الشعب الصامد والمعطاء".

وأوضح أبو عبيدة أن "تكنولوجيا الدبابات بأسلحتها الفتاكة ماذا تفعل أمام قوة إيمان مجاهد في موقعه منذ أشهر، متابعا "شهادات رجال المقاومة في شمال ووسط وجنوب القطاع تؤكد مدى بطولتهم وإيمانهم في معركتهم وهم في المقابل يعودون بشهادات صادمة عن ضعف ايمان ودافعية الجندي الصهيوني والمرتزقة وكيف يجرون إلى القتال ويبكون ويفرون أمام المقاومة رغم كل العتاد والسلاح".

txt

100 يوم حرب... حقوقى فلسطينى: الوضع فى قطاع غزة كارثى

وأكد أبو عبيدة أن ما يعرضه العدو هو محل سخرية لأصغر طفل فلسطيني، مشيرا إلي استهداف نحو 1000 آلية خلال 100 يوم، متابعا "أمام ما يمارسه الاحتلال منذ 100 يوم كبدناه أثمانا باهظة ستفوق كلفتها ما تكبده يوم السابع من أكتوبر".

مقتل 12 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا خلال معارك فى قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 12 ضابطًا وجنديًا بمعارك قطاع غزة خلال 24 ساعة، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل قبل قليل.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 23 ألف شهيد، ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

أبو عبيدة طوفان الأقصى الشعب الفلسطيني الضفة غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. أبو عبيدة: ما يعرضه العدو من إنجازات هو محل سخرية لأصغر طفل فلسطيني

تفكيك دولة.. كيف دمرت الـ«100 يوم حرب» إسرائيل من الداخل؟

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

أمم إفريقيا 2023.. موزمبيق تباغت منتخب مصر بهدفين متتاليين

مجلة أمريكية تفضح مخطط الاحتلال: كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة؟

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة