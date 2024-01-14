كتائب القسام تقصف أسدود برشقة صاروخية

دوت صفارات الإنذار، قبل قليل، في أسدود المحتلة وشمالها.

يأتي ذلك عقب وقت قصير من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن إطلاق رشقات صاروخية نحو أسدود.

وسبق وأعلنت كتائب القسام، مساء اليوم، عن أنها قصفت مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية من طراز مقادمة "M75"، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة.

مقتل 12 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا خلال معارك فى قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 12 ضابطًا وجنديًا بمعارك قطاع غزة خلال 24 ساعة، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل قبل قليل.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 23 ألف شهيد، ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

فيما أكد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 125 شهيدًا و265 إصابة، وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار "القدرة" إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، مؤكدًا ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23968 شهيدًا و60582 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما بلغ 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء.