الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كتائب القسام تقصف أسدود برشقة صاروخية

القسام
القسام

دوت صفارات الإنذار، قبل قليل، في أسدود المحتلة وشمالها.

يأتي ذلك عقب وقت قصير من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن إطلاق رشقات صاروخية نحو أسدود.

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"القسام" تعلن مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال شرق خان يونس

وسبق وأعلنت كتائب القسام، مساء اليوم، عن أنها قصفت مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية من طراز مقادمة "M75"، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة.

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ترسانة عسكرية.. كيف حصلت "حماس" على الأسلحة التي استخدمتها ضد "إسرائيل"؟

مقتل 12 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا خلال معارك فى قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 12 ضابطًا وجنديًا بمعارك قطاع غزة خلال 24 ساعة، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل قبل قليل.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 23 ألف شهيد، ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

فيما أكد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 125 شهيدًا و265 إصابة، وهذا ما وصل للمستشفيات فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار "القدرة" إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، مؤكدًا ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23968 شهيدًا و60582 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما بلغ 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء.

أسدود كتائب القسام حركة حماس المجازر الصهيونية قطاع غزة

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