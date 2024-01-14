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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأونروا": الدمار الهائل في غزة "الأكثر تعقيدًا" وتحديًا في العالم

غزة
غزة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) أن الأزمة الإنسانية المستمرة الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي أدت إلى مقتل ما يقرب من 24 ألف فلسطيني وتشريد ما يقرب من مليونين آخرين، تمثل واحدة من العمليات "الأكثر تعقيدًا وتحديًا" في العالم.

وقالت الأونروا، في تغريدة على حساب الوكالة الرسمي على منصة "إكس"، الأحد، بعد 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إن الدمار الهائل والنزوح والجوع والخسارة خلال المائة يوم الماضية تلطخ إنسانيتنا المشتركة".

أضافت الوكالة "لقد أصبحت العمليات الإنسانية واحدة من أكثر العمليات تعقيدا وتحديا في العالم، بسبب الحصار المشدد على قطاع غزة"، مشيرة إلى أن المساعدات المقدمة للقطاع ليست كافية لتلبية الاحتياجات.

وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين الشرق الأدنى أونروا الهجمات الاسرائيلية

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