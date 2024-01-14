100 يوم حرب.. جفت الأقلام ولم تجف دماء غزة بعد

بمرور 100 يوم على الحرب الغوغاء التي شنتها إسرائيل على غزة، لا تزال قوات العدوان الإسرائيلي تواصل القصف العشوائي واستهداف كل ما هو مدني في القطاع.

تشهد غزة حربًا قاسية منذ السابع من أكتوبر الماضي وتستمر إسرائيل القصف وإطلاق الصواريخ على قطاع غزة، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وبعد مرور 100 يوم على اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، إلى 23 ألفاً و968 فلسطينيًا.

طواقم الإسعاف والحماية المدنية

قتلت إسرائيل منذ بدء الحرب 337 من الكوادر الصحية، واعتقلت 99 آخرين في "ظروف قاسية"، كما استهدفت 150 مؤسسة صحية، وأخرجت 30 مستشفى و53 مركزاً صحياً عن الخدمة، ودمرت 121 سيارة إسعاف، وذلك وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

المساعدات الإنسانية

فرضت إسرائيل على قطاع غزة حصارًا حتى أصبحت غزة أكبر سجن مفتوح في العالم، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

عرقلت إسرائيل إيصال 6 عمليات مساعدات الإنسانية منذ ديسمبر الماضي كان مقررا إرسالها إلى شمال قطاع غزة، وفق منظمة الصحة العالمية.

الهدنة الإنسانية

بعد حرب دامية شنتها إسرائيل على غزة خلفت ورائها آلاف الشهداء تدخلت مصر من إجل وضع هدنة إنسانية وذلك بعد مرور نحو 46 يوما من الحرب على غزة.

واتفق الجانبان على هدنة مؤقتة تم بموجبها إطلاق سراح 240 من الأسرى الفلسطينيين، مقابل إفراج حماس عن 121 من المحتجزين في غزة، وتشير التقديرات إلى أن هناك 136 رهينة ما زالوا في القطاع.

المستشفيات في غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن المصابون بقطاع غزة يجدون صعوبة في الوصول إلى المستشفيات وتوجد صعوبة في علاجهم.

كذا هناك 21 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة لا تعمل، وتقدم الخدمة بشكل جزئي، فيما يحتاج جنوب القطاع إلى مزيد من المستشفيات حيث إن أغلب المراكز الصحة تتعرض للقصف الإسرائيلي.

معاناة النازحين

بعد تفاقم الوضع الإنساني في غزة فر الآلاف من الفلسطينيين من أهوال الحرب شمال القطاع، متجهين نحو الجنوب ليسلكوا رحلات نزوح أخرى نحو أقصى الجنوب يطاردهم الموت فيها.

ووصل إجمالي عدد النازحين من شمال القطاع إلى جنوب غزة بحسب أرقام الأمم المتحدة إلى أن عدد المهجرين في القطاع تجاوز مليون و900 ألف نازح.

مفقودين تحت الأنقاض

وصل عدد المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة إلى أكثر من 8 آلاف مفقودي، فحتى الآن لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض منذ 100 يوم؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية وحصار قطاع غزة.

محاكمة تاريخية

تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى تاريخية ضد تل أبيب والتى فضحت ممارسات وجرائم الاحتلال في قطاع غزة علي مدار أكثر من 3 أشهر متواصلة منتهكة بذلك جميع نصوص القوانين الدولية.