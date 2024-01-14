الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحكومة الإسرائيلية تصادق على رفع الميزانية لمواجهة الحرب في "غزة"

نتنياهو
نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يتعين على إسرائيل شن هذه الحرب على غزة، مشيرا إلى أنها سوف تستغرق شهورا طويلة.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة للمصادقة على ميزانية عام 2024: "قبل 100 يوم، تسلل الوحوش الحمساويون إلى إسرائيل وذبحونا، واغتصبوا، وأحرقوا واختطفوا مواطنينا. وقد أعدنا نصفهم. لا نتنازل عن أحد. بل نبذل كل ما في وسعنا من أجل إعادة الجميع إلى ديارهم. وأشدد: الجميع دون استثناء. هذه الجهود مستمرة في جميع الأوقات، وفي هذه اللحظات بالذات وسنستكملها تزامنا مع تحقيق أهداف الحرب الأخرى".
وأضاف: "اتضح دون أدنى شك هو أنه يتعين علينا شن هذه الحرب، وأنها ستستغرق شهورا طويلة. لذا نرفع اليوم ميزانية الحرب، ومع أن هذه الميزانية هي عبارة عن ميزانية سنوية، إلا أنها ميزانية عام نشهد خلاله حربا. وهو ما يلزمنا برصد قدر أكبر بكثير من الأموال للأمن مما كنا نخطط له".


أضاف: "وندرك كذلك ضرورة استثمارنا في خطة متعددة السنوات لتخليص دولة إسرائيل من اعتمادها على المشتريات الخارجية في العديد من النواحي، بمعنى التزود المحلي، وقدرة الإنتاج المحلية، وسيتم طرح كل ذلك على طاولة الحكومة".

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل الحرب غزة

مواد متعلقة

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

"سيدات عظيمات".. زوجات شهداء أكتوبر: رجالنا أقسموا على تحرير الأرض ولو كان الثمن أرواحهم

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

الأكثر قراءة

عاجل.. أبو عبيدة: ما يعرضه العدو من إنجازات هو محل سخرية لأصغر طفل فلسطيني

تفكيك دولة.. كيف دمرت الـ«100 يوم حرب» إسرائيل من الداخل؟

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

مجلة أمريكية تفضح مخطط الاحتلال: كيف تعرقل إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة؟

أمم إفريقيا 2023.. موزمبيق تباغت منتخب مصر بهدفين متتاليين

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

لواء.حمدى البطران

الظالم والمظلوم فى المحكمة الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة