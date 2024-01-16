الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

في اليوم 102 من العدوان.. مئات الشهداء والجرحى في الغارات الإسرائيلية على غزة

قصف غزة
قصف غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الثاني بعد المائة من عدوانه على قطاع غزة،  شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فقد واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته خلال الساعات الماضية، غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى من المدنيين،  وسط استمرار قطع حدمات الاتصالات والإنترنت عن القطاع لليوم الرابع على التوالي. 

وفيما يلي أبرز ما تم استهدافه خلال الـ24 ساعة الماضية:

  • قصف منازل المواطنين في مخيم المغازي بالقرب من مدرسة البنات الإعدادية التي تأوي نازحين.
  • شن سلسلة غارات عنيفة على مدينة دير البلح وسط القطاع.
  • إطلاق قنابل ضوئية بكثافة بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.
  • قصف استمر ساعات طويلة لحي المنارة في مدينة خان يونس.
  • قصف حى قاع القرين شرق مدينة خان يونس، أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى
  • قصف قرب مقر الدفاع المدني في خان يونس، أسفر عن 8 شهداء والعديد من الجرحى.
  • قصف محيط مستشفى ناصر في خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء وعدد من الجرحى.
  • قصف بلدة عبسان شرق خان يونس، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء وعدد من الجرحى.
  • تدمير المسجد الإندونيسي في منطقة معن شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.
  • قصف منزلا شمال مدينة رفح جنوبي القطاع، أسفر عن العديد من 11 شهيدًا والعديد من الجرحى
  • شن سلسلة غارات على منطقة قيزان النجار والبطن السمين في مدينة غزة، خلفت أكثر من 33 شهيدًا والعديد من الإصابات.
  • قصف منزلا في حى تل الهوى بمدينة غزة، أسفر عن العديد من الشهداء والجرحى.
  • قصف شارعي القدس والنزهة في جباليا شمال القطاع.
  • قصف منزلا لعائلة النجارفي حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما اسفر عن ارتقاء 12 شهيدًا.
  • شن غارات متفرقة على حى الشيخ رضوان بمدينة غزة.
  • شن سلسلة غارات على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
  • شن غارتين على مخيم البريج وسط القطاع، ارتقى خلالهما 4 شهداء وسقوط عدد من اجرحى
  • شن سلسلة غارات على منازل المواطنين شرق المنطقة الوسطى بالقطاع.
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حصيلة ضحايا العدوان 

بالإضافة إلى ما سبق، قالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، مساء الإثنين، إن قوات الاحتلال استهدفت بشكل متعمد طواقم الهلال الأحمر، حيث استشهد 8 مسعفين وهم على رأس عملهم وأصيب 29 أخرون.

وأضافت: "أن 14 مركبة اسعاف خرجت عن العمل، فيما تضررت 19 مركبة اخرى، واعتقل 6 من الطواقم، إلى جانب تضرر 15 مقرا على الأقل نتيجة القصف المتواصل".

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من اكتوبر حتى مساء أمس الإثنين، 24100 شهيدًا و60834 جريحًا، حسب وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

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