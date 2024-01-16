الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تدعو لوقف إنسانى فورى لإطلاق النار فى غزة

غزة
غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الإثنين، إلى "وقف إنساني فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة.

 

وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي في نيويورك: "نحتاج إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها، وأضاف: "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"..

 

وتابع جوتيريش: "إن شبح المجاعة يخيّم على مواطني غزة، مع مخاطر المرض وسوء التغذية والتهديدات الصحية الأخرى".

 

وأشار إلى مقتل 152 موظفا من الأمم المتحدة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهي أكبر خسارة في تاريخ المنظمة.

 

مواجهات مع قوات الاحتلال فى عنبتا شرق طولكرم

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في بلدة عنبتا، شرق طولكرم.

 

وأفادت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات، مضيفة أن دوريات الاحتلال تمركزت على طول الشارع الرئيس للبلدة، المؤدي إلى حاجز عناب العسكري.

 

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد شرق المحافظة، وأجرت عملية تفتيش واسعة في شوارعها وأحيائها.

 

يهود مناصرون للقضية الفلسطينية يقتحمون البرلمان النمساوي

واقتحمت مجموعة من اليهود المعارضين للسياسات الإسرائيلية، مقر البرلمان النمساوي في وسط العاصمة فيينا، رافضين المجازر والإبادة في غزة.

 

وقال شهود عيان، إن مجموعة من الشباب الرافضين لمواقف الحكومة الإسرائيلية وينتمون إلى منظمة تحمل اسم "لا تتحدثوا باسمنا" قاموا بمقاطعة جلسة للبرلمان النمساوي بمناسبة ٧٥ عامًا على ميثاق حقوق الإنسان العالمي وصرخوا " أوقفوا الإبادة الجماعية "، كما نددوا بجرائم التطهير العرقي في قطاع غزة.

 

هذا وتدخل الحرب في غزة شهرها الرابع على التوالي وسط مخاوف من استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني وتحديدا قطاع غزة المحاصر بالفعل من قبل الاحتلال.

الامم المتحدة وقف انساني فوري اطلاق النار إطلاق النار بغزة اخر اخبار الحرب في غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة 4 مدنيين وإصابة 5 فى هجمات الحرس الثورى الإيرانى على أربيل

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-1-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

مصدر أمنى للقاهرة الإخبارية: إحباط تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.. وضبط 6 مهربين

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-1-2024 والقنوات الناقلة

عاجل.. بيان من كيم جونج أون بشأن الحرب ضد أمريكا وكوريا الجنوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين