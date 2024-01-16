الأمم المتحدة تدعو لوقف إنسانى فورى لإطلاق النار فى غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الإثنين، إلى "وقف إنساني فوري" لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي في نيويورك: "نحتاج إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها، وأضاف: "لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"..

وتابع جوتيريش: "إن شبح المجاعة يخيّم على مواطني غزة، مع مخاطر المرض وسوء التغذية والتهديدات الصحية الأخرى".

وأشار إلى مقتل 152 موظفا من الأمم المتحدة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهي أكبر خسارة في تاريخ المنظمة.

مواجهات مع قوات الاحتلال فى عنبتا شرق طولكرم

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، في بلدة عنبتا، شرق طولكرم.

وأفادت مصادر لوكالة وفا الفلسطينية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات، مضيفة أن دوريات الاحتلال تمركزت على طول الشارع الرئيس للبلدة، المؤدي إلى حاجز عناب العسكري.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد شرق المحافظة، وأجرت عملية تفتيش واسعة في شوارعها وأحيائها.

يهود مناصرون للقضية الفلسطينية يقتحمون البرلمان النمساوي

واقتحمت مجموعة من اليهود المعارضين للسياسات الإسرائيلية، مقر البرلمان النمساوي في وسط العاصمة فيينا، رافضين المجازر والإبادة في غزة.

وقال شهود عيان، إن مجموعة من الشباب الرافضين لمواقف الحكومة الإسرائيلية وينتمون إلى منظمة تحمل اسم "لا تتحدثوا باسمنا" قاموا بمقاطعة جلسة للبرلمان النمساوي بمناسبة ٧٥ عامًا على ميثاق حقوق الإنسان العالمي وصرخوا " أوقفوا الإبادة الجماعية "، كما نددوا بجرائم التطهير العرقي في قطاع غزة.

هذا وتدخل الحرب في غزة شهرها الرابع على التوالي وسط مخاوف من استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني وتحديدا قطاع غزة المحاصر بالفعل من قبل الاحتلال.