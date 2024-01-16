عاجل.. 25 شهيدا وعشرات المُصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى المُستمر على قطاع غزة

استشهد 25 فلسطينيًا وأصيب العشرات، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية وصول 11 شهيدًا والعديد من الجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء، إلى مستشفى غزة الأوروبي، جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل في منطقة ميراج شمال رفح، جنوب قطاع غزة.

ووصل 8 شهداء وعشرات الجرحى، بينهم أفراد من الدفاع المدني، إلى مستشفى ناصر، عقب قصف لجيش الاحتلال بالقرب من مقر الدفاع المدني في خان يونس.

واستشهد 4 أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح، بعد قصف لطيران الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما استشهد شخصان وأصيب آخرون، في قصف على دوار الخور، في حي تل الهوا بمدينة غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائف على تل الهوى والشيخ عجلين غرب مدينة غزة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شرق مدينة غزة.

ولليوم الرابع على التوالي، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وتُعَد هذه هي المرة السابعة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، علما أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أديا إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

ويرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في القطاع، بالإضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ المصابين وإسعافهم.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 132 شهيدًا و252 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى أكثر من 24 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، و60 ألفا و317 مصابا، وأكثر من 8 آلاف مفقود، وتدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية.