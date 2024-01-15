حماس تعلن مسؤوليتها عن حادث "رعنانا".. وتؤكد: ردًا على العدوان ضد شعبنا

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الاثنين، إن عملية "رعنانا" الفدائية، جاءت رد طبيعي على مجازر الاحتلال وعدوانه المستمر ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت حركة حماس، على أن المقاومة الفلسطينية من رفح حتى جنين، سيواصلون الدفاع عن شعب وأرض ومقدسات فلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، مضيفة:" وإن دماء الأطفال والمدنيين العزّل التي سفكتها آلة الحرب الصهيونية في الضفة والقطاع ستكون لعنة على الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين الذين لن يكون".

أردفت حركة حماس: "نستنفر شبابنا الثائر في عموم الضفة والقدس، وندعوهم إلى تصعيد النضال والثورة حتى دحر الاحتلال النازي وتحرير أرضنا ومقدساتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس بإذن الله".

تفاصيل حادث رعنانا

كانت قتلت إسرائيلية وأصيب 4 بجروح خطيرة و9 بجروح متوسطة في عمليات طعن ودهس بمدينة رعنانا في تل أبيب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينيًا سرق سيارة، ودهس أشخاصًا في وسط إسرائيل اليوم الإثنين، مما تسبب في إصابة 13 شخصًا على الأقل وأضافت أنه تم اعتقال المشتبه‭‭ ‬‬به وجار التحقيق معه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بعض الأشخاص ربما قد تعرضوا للطعن في هذا الحادث الذي وقع في مدينة رعنانا شمال تل أبيب، حيث تصاعد التوتر الأمني بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بين إسرائيل ومسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وقالت الشرطة في بيان لها "يبدو أن هجوم الدهس إرهابي" وأضافت أن المشتبه به من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.