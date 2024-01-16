الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب هجوم أربيل.. العراق يستدعى سفيره لدى طهران بغرض التشاور

انفجار أربيل
انفجار أربيل

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، سفيرها لدى طهران نصير عبدالمحسن، وذلك لغرض التشاور على خلفية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على أربيل.

وقالت الخارجية العراقية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها استدعت سفير جمهورية العراق لدى طهران نصير عبدالمحسن.

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وأضافت الخارجية العراقية أن الهدف من الاستدعاء، هو لغرض التشاور على خلفية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على أربيل، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

 الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج

وسبق، وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، عن أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج، عقب ساعات من الهجوم الإيراني على مدينة أربيل.

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وأوضحت الخارجية العراقية في بيان لها اليوم، أن رئيس دائرة الدول المجاورة محمد رضا الحسيني، قام بتسليم مذكرة احتجاج إلى القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبوالفضل عزيزي.

أضافت الخارجية العراقية أن المذكرة تضمنت إدانة جمهورية العراق واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي تعرض له عدد من المناطق في أربيل، وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأكدت الخارجية العراقية أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ لسيادة جمهورية العراق، ويتعارض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي ويهدد أمن المنطقة.

وسبق وأدان الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، القصف الإيراني على مدينة أربيل، مؤكدًا أنه انتهاك للسيادة العراقية.

وأكد الرئيس العراقي، في تغريدة له على منصة إكس، اليوم، أن حسم المسائل يكون عبر الحوار البناء المشترك لا من خلال الهجمات العسكرية التي تهدد استقرار العراق، بل وكل المنطقة التي تشهد توترات ينبغي العمل على حلها.

وأسفرت الهجمات التي شنها الحرس الثوري الإيراني في أربيل في الساعات الأخيرة، أمس الإثنين، عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 5 آخرين.

الخارجية العراقية طهران الاعتداءات الإيرانية اربيل العراق نصير عبد المحسن

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