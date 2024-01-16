الأمم المتحدة تدين بشدة الضربات الصاروخية التى نفذتها إيران فى العراق

أدانت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" بشدة الهجوم الإيراني، الذي استهدف مواقع في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، والذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وقالت البعثة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يجب أن تتوقف الهجمات التي تنتهك سيادة العراق وسلامة أراضيه من قبل أي جانب.

وأكدت أنه يجب معالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار وليس الهجمات، حسبما نقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية.

قاعدة تجسس إسرائيلية في كردستان

وليل الإثنين/ الثلاثاء، شهدت عدة مناطق مدنية في مدينة أربيل قصفًا عنيفًا بصواريخ باليستية، سقط خلالها 10 مدنيين بين قتيل وجريح.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني مسئوليته عن الضربات التي استهدفت أربيل، وقال في بيان، إنها جاءت ردًا على جرائم النظام الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية، والتي كان آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونية حيث تم استهداف مقر تجسسي رئيسي لـ"الموساد" في إقليم كردستان العراق وتم تدميره بالصواريخ الباليستية.

وأضاف البيان أنه كان هذا المركز الصهيوني الرئيسي مسئولًا ومقرًا لتطوير وإطلاق عمليات التجسس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة ولاسيما ضد إيران.

وقال مجلس الأمن التابع لحكومة كردستان، في بيان، إن أربعة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب ستة آخرون في الضربات، واصفًا الهجوم بأنه "جريمة".

وقالت مصادر أمنية وطبية عراقية إن رجل الأعمال الكردي المليونير بيشرو دزيي وعدد من أفراد عائلته كانوا من بين القتلى عندما سقط صاروخ واحد على الأقل على منزلهم.

وأضافت المصادر الأمنية أنه بالإضافة إلى ذلك سقط صاروخ على منزل مسئول كبير بالمخابرات الكردية وآخر على مركز للمخابرات الكردية.

وقال مسئولان أمريكيان لوكالة "رويترز" للأنباء، في وقت سابق، إن أي منشآت أمريكية لم تتأثر بالضربات الصاروخية.

الولايات المتحدة تندد بالهجمات المتهورة

ولاحقًا، نددت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بشدة بالهجمات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد أربيل. وقال المتحدث باسمها ماتيو ميلر، في بيان، إن "الولايات المتحدة تُدين بشدة الهجمات الإيرانية المتهورة في أربيل اليوم، والتي تقوض استقرار العراق".

وأضاف: "نحن ندعم جهود حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان لتلبية تطلعات الشعب العراقي"، حسبما نقلت صحيفة الجارديان.