الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البعثة الأممية فى العراق تدين الهجوم الإيرانى على مواقع فى أربيل

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على مواقع في أربيل

أدانت البعثة الأممية في العراق، بشدة، الهجوم الإيراني على مواقع في أربيل، معلقة بأن الهجمات التي تنتهك سيادة العراق من أي طرف يجب أن تتوقف، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقد أعرب العراق عن استنكاره الشديد وإدانته العدوان الإيراني على مدينة أربيل المتمثل بقصف أماكن سكنية آمنة بصواريخ باليستية، مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا الأبرياء جراء القصف، ومن ضمنها دار سكن رجل الأعمال الكردي "پيشرو دزيي" وعائلته، مما أدى إلى استشهاده وإصابة أفراد عائلته.

عدوان على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي

وأكدت البعثة أن حكومة العراق تعد هذا السلوك عدوانًا على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي، وإساءة إلى حسن الجوار وأمن المنطقة، وتؤكد أنها ستتحذ كل الإجراءات القانونية تجاهها، من ضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن.

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