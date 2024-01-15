وزير الأمن القومي الإسرائيلي يهاجم تركيا ويطلب عدم السفر إليها أو شراء منتجاتها

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، السلطات التركية، بعد قضية اعتقال اللاعب الإسرائيلي.

تركيا تعمل ضد إسرائيل وأحث على عدم السفر إليها أو شراء منتجاتها

و قال "بن غفير"، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الاثنين، إن تركيا تعمل ضد إسرائيل وأحث على عدم السفر إليها أو شراء منتجاتها، معلقًا بأن "تركيا تتعامل مع اللاعبين الإسرائيليين وكل شيء يمت إلى إسرائيل بنازية، وأحث على عدم السفر إليها أو شراء منتجاتها".

واعتقلت تركيا، لاعب كرة قدم إسرائيليا بتهمة "التحريض العلني على الكراهية"، أمس، بعد أن وضع على معصمه رسالة تتعلق بالحرب بين الاحتلال وحركة حماس خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى التركي.