الفصائل الفلسطينية تصيب العدو باشتباكات فى أبراج المخابرات

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن تحقيقها إصابات مباشرة بصفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي في اشتباكات بمنطقة أبراج المخابرات شمالي مدينة غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقالت الفصائل إنه تم الاشتباك بين مقاتليها وآليات وجنود العدو الصهيوني في منطقة أبراج المخابرات في شمال مدينة غزة، مؤكدةً أنهم حققوا إصابات مباشرة في صفوف القوات المتقدمة.

وعلى صعيد آخر، شهدت عدة مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، قصفًا مدفعيًا مكثفًا، بجانب قنابل دخانية على مناطق بخان يونس.