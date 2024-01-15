الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفصائل الفلسطينية تصيب العدو باشتباكات فى أبراج المخابرات

الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن تحقيقها إصابات مباشرة بصفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي في اشتباكات بمنطقة أبراج المخابرات شمالي مدينة غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقالت الفصائل إنه تم الاشتباك بين مقاتليها وآليات وجنود العدو الصهيوني في منطقة أبراج المخابرات في شمال مدينة غزة، مؤكدةً أنهم حققوا إصابات مباشرة في صفوف القوات المتقدمة.

وعلى صعيد آخر، شهدت عدة مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، قصفًا مدفعيًا مكثفًا، بجانب قنابل دخانية على مناطق بخان يونس.

فصائل فلسطينية خان يونس الفصائل الفلسطينية غزة منطقة أبراج المخابرات إسرائيل البريج المغازي

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