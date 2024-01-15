الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يتعمد قصف آبار ومصادر المياه بغزة

الاحتلال يتعمد قصف
الاحتلال يتعمد قصف آبار ومصادر المياه

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قصف آبار ومصادر المياه بغزة، مشيرًا إلى أن القطاع يواجهة مأساه مروعة ناتجه عن شح المياه، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

كان رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قد قال إن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل شاملة غطت كل مفردات الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين واستهداف المدنيين وتدمير المنشآت الصحية، وهي تتعلق بالقصد الجنائي وتعمد استهداف الفلسطينيين بإجراءات التجويع والقتل والتهجير

وأشار خلال مداخله عبر تطبيق "سكاي بي" مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، الخميس، أن جنوب إفريقيا استندت إلى تصريحات الحكومة الإسرائيلية لإثبات نية الاحتلال في ارتكاب جـرائم الإبادة بحق الفلسطينيين، حيث جاءت حيثيات دعوة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بحسب القاهرة الإخبارية التي تتركز في مذكرة على الانتهاكات والتهديدات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

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