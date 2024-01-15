الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الدفاع البريطانى: سننتظر ونرى ما سيحدث بشأن شن ضربات أخرى ضد الحوثيين

جرانت شابس
جرانت شابس

قال جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، إننا سننتظر ونرى ما سيحدث بشأن شن ضربات أخرى ضد الحوثيين، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أعلن ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، أن الضربات الأمريكيّة والبريطانيّة ضد الحوثيّين، الذين كثّفوا هجماتهم على السفن فى البحر الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة، كانت "محدودة وضروريّة ومتناسبة".

وأكد أنه رغم التحذيرات المتكرّرة للمجتمع الدولي، واصل الحوثيّون تنفيذ هجمات فى البحر الأحمر، مرّة أخرى هذا الأسبوع ضدّ سفن حربيّة بريطانيّة وأمريكيّة"، مضيفًا: "هذا لا يمكن أن يستمر، لذا اتخذنا إجراءات محدودة وضرورية ومتناسبة دفاعًا عن النفس".

وأشار سوناك إلى أن سلاح الجو الملكي نفذ "ضربات ضد مواقع عسكرية فى اليمن يستخدمها المتمردون الحوثيون".

جدير بالذكر أن طائرات وبوارج وغواصات أمريكية وبريطانيا، قامت بعدة غارات على اليمن شملت عدة محافظات فجر الجمعة الماضي، وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، عن أن واشنطن بالتنسيق مع حلفائها وبمشاركة القوات البريطانية استهدفت الحوثيين بعدة ضربات.

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