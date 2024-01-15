الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلام إسرائيلى: الخلافات بين نتنياهو وجالانت جبهة سابعة تؤثر على الحرب بغزة

نتنياهو
نتنياهو

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخلافات بين بنيامين نتنياهو، رئيس وزارء إسرائيل، ووزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، ويوآف جالانت، جبهة سابعة للقتال تؤثر على الحرب في غزة ومعنويات الجنود، وفقًا للإعلام الإسرائيلي.

وقد كشفت تقارير عبرية عن السر وراء الخلافات الكبرى التي اندلعت في اجتماع مجلس الوزراء الحربي في قاعدة كيريا العسكرية في تل أبيب، بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع، والتي أسفرت عن انسحاب وزير الدفاع من الاجتماع، ليشبه بعض أعضاء الكنيست الحكومة بأنهم أطفال يعقدون اجتماعهم في الروضة.

وحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن جالانت انسحب من الاجتماع بعد "خناقة" مع نتنياهو الذي رفض دخول طاقم وزير الدفاع للاجتماع، مبررًا ذلك بأنه عير مسموح بدخول مساعدي الوزراء لهذه الاجتماعات، بالرغم من حضور كل مساعدي ومستشاري نتنياهو للاجتماع.

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