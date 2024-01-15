الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تركيا تفرج عن لاعب كرة قدم إسرائيلي.. فما قصته؟

سغيف يحزكيل
سغيف يحزكيل

عرضت فضائية “الغد” الإخبارية، في نبأ عاجل، يفيد بأن السلطات التركية تفرج عن لاعب كرة القدم الإسرائيلي "سغيف يحزكيل" وسيغادر تركيا، وفقًا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

وفي وقت سابق هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، السلطات التركية، بعد قضية اعتقال اللاعب الإسرائيلي.

قال بن غفير، إن تركيا تعمل ضد إسرائيل وأحث على عدم السفر إليها أو شراء منتجاتها، معلقًا بأن "تركيا تتعامل مع اللاعبين الإسرائيليين وكل شيء يمت إلى إسرائيل بنازية، وأحث على عدم السفر إليها أو شراء منتجاتها".

السلطات التركية لاعب كرة القدم الإسرائيلي تركيا سغيف يحزكيل إسرائيل

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