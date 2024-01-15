الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لا لإسكات صوت الحقيقة.. وقفة احتجاجية برفح استنكارا لاستمرار استهداف الصحفيين

جريدة الدستور

نظم الصحفيون الفلسطينيون وقفة احتجاجية في رفح الفلسطينية، استنكارا واحتجاجا على استمرار استهداف الصحفيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد وممنهج، وكان آخرهم مصور فضائية الغد الشهيد يزن الزويدي.

 الصحفيون الفلسطينيون يتعرضون للإبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمنع الصورة أن تصل إلى العالم

وقال محمد أبو ناموس، مراسل فضائية الغد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن “الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون للإبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمنع الصورة أن تصل إلى العالم، ويوقفنا نحن عن مواصلة نقل عذاب وآهات شعبنا الفلسطيني”.

وتابع" نودع اليوم في فضائية الغد فارسا من فرسان الصورة وبطلا من أبطال الحقيقة الزميل الصحفي يزن الزويدي الذي اصر على البقاء في شمال قطاع غزة الذي تعرض هو الاخر للإبادة وتهجير سكانه، فيما اصر "يزن" كما العديد من الزملاء بان يبقي هناك لكي تبقي الصورة حاضرة وليعلم العالم أجمع ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من غبادة في مدينة غزة وشمالها".

وندد الصحفيون بما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من إبادة جمعيه في حق الشعب الفلسطيني كافة دون تميز، مؤكدين إرداتهم في توصيل الصورة كما هي كي يعلم ويري العالم مدي جرم وقساوة المشهد في الاراضي المحتله من قبل العدو الصهيوني.

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