"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوي في متات بالجليل الغربي

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، يفيد بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة "ميتات" بالجليل الغربي شمال إسرائيل.

حزب الله اللبناني يستهدف تجمعًا ‏لجنود قوات الاحتلال الإسرائيلي

واستهدف حزب الله اللبناني تجمعًا ‏لجنود قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة “ميتات” بالأسلحة الصاروخية، محققين فيه إصابات مباشرة.‏

انفجارات ضخمة واشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في مخيم البريج

وعلى صعيد آخر، وقعت انفجارات ضخمة واشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما تعرضت عدة مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، قصفًا مدفعيًا مكثفًا، بجانب قنابل دخانية على مناطق في خان يونس جنوبي غزة.